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CIA Direktörü Ratcliffe'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinde daha büyük rol üstleneceği iddiası yalanlandı

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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), kurumun Direktörü John Ratcliffe'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik daha büyük rol üstleneceğine yönelik haberi yalanladı.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), kurumun Direktörü John Ratcliffe'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik daha büyük rol üstleneceğine yönelik haberi yalanladı.

CIA Sözcüsü Liz Lyons, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabında, İngiliz Financial Times gazetesinin iddianın yer aldığı haberini paylaşarak "Bu haber doğru değil." ifadesini kullandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de Lyons'un paylaşımını alıntılayarak "CIA'dan FT'nin haberine yalanlama." yorumunu yaptı.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde Ratcliffe'in istihbarat yetkilileriyle temaslarını sürdürürken Moskova ile Kiev arasındaki "mekik diplomasisinde" daha büyük bir rol üstleneceği iddia edilmişti.

Ratcliffe'in Moskova ziyareti

Ratcliffe, 25 Ağustos'ta Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş, Rus istihbarat yetkilileriyle temaslarda bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ziyaretin ardından Ratcliffe'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediğini, temasların istihbarat kurumları üzerinden yürütüldüğünü açıklamıştı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in Moskova'yı ziyaret eden Ratcliffe ile görüşmek istemediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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