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Axios: CIA Direktörü Ratcliffe, İran'ın nükleer tavizlerine ilişkin kuşkularını Trump'a iletti

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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, istihbarat bulgularına dayanarak İran'ın nükleer programında ABD'nin talep ettiği tavizleri verip vermeyeceği konusundaki şüphelerini Başkan Donald Trump'a ilettiği iddia edildi. Axios'un haberine göre, Trump yönetimindeki üst düzey yetkililer anlaşma öncesinde çekincelerini dile getirdi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, istihbarat bulguları doğrultusunda, İran'ın, nükleer programına ilişkin Washington'ın talep ettiği tavizleri vermeye yanaşıp yanaşmayacağı yönündeki şüphelerini ABD Başkanı Donald Trump'a aktardığı iddia edildi.

Amerikan haber platformu Axios'un üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı duyurmadan önce, danışmanları ve yönetimin üst düzey yetkilileriyle bir dizi toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantılar kapsamında masaya yatırılan istihbarat bulgularının, İranlı yetkililerin anlaşmaya ilişkin kendi aralarındaki değerlendirmeleri ile hem arabuluculara hem de ABD'li yetkililere ilettikleri mesajlar arasında tutarsızlık bulunduğuna işaret ettiği öne sürüldü.

Haberde, Ratcliffe'in, söz konusu istihbarat değerlendirmelerine dayanarak İran'ın, olası anlaşma için ABD'nin talep ettiği nükleer adımları atıp atmayacağı konusundaki şüphelerini Trump'a ilettiği öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de görüşmelerde mutabakat zaptına ilişkin çekincelerini aktardığı iddia edildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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