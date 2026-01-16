CIA Direktörü Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüştü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir araya geldi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Ratcliffe ile Rodriguez arasında Caracas'ta yapılan toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rodriguez ile telefon görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti.

Ratcliffe, ABD ordusunun 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Venezuela'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Ratcliffe-Rodriguez görüşmesinin, Trump yönetiminin Venezuela ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesine hazır olduğu mesajını iletmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Yetkili, görüşmede istihbarat paylaşımı, ekonomik istikrar ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alındığını ifade etti.

Trump yönetiminden geçici hükümete güven mesajı

Trump yönetimi yetkilileri, Ratcliffe'in ziyaretini, Rodriguez'in istikrar sağlayıcı rolüne verilen destek ile iki hükümet arasında güven ve işbirliği tesis etme niyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Yetkililer, görüşmenin federal yönetimin Venezuela'da kısa vadeli istikrarın sağlanmasında geçici hükümeti en uygun seçenek olarak gördüğü yönündeki mesajı güçlendirmeyi amaçladığını vurguluyor.

"(Trump) İşbirliğinin devam etmesini bekliyor"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, Rodriguez ve hükümeti ile mevcut ilişkilerin çok iyi ilerlediğini belirtmişti.

Rodriguez yönetiminin işbirlikçi davrandığını söyleyen Leavitt, "Başkan Trump gördüklerinden memnun ve bu işbirliğinin devam etmesini bekliyor." demişti.

Leavitt ayrıca, Trump'ın, "(Venezuelalı muhalif lider Maria Corina) Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar saygınlığının ve gücünün olmadığı" yönündeki düşüncesinin halen geçerli olduğunu da söylemişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini belirtmişti.

Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.