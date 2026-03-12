ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer'dan, Trump'a "İran hakkında çelişkili açıklama" suçlaması Açıklaması

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Orta Doğu'da İran'a karşı düzenlenen saldırılara yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ı "çelişkili açıklamalar" yapmakla suçladı.

Schumer, Senatoda yaptığı konuşmada, İran'a karşı düzenlenen saldırıda 28 Şubat'tan beri 8 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini ve 8'i ağır 140 Amerikan askerinin yaralandığını anımsattı.

ABD ile İsrail'in, 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıya yönelik Schumer, "İlk raporda, bunun ABD operasyonlarının sonucu olabileceği öne sürülmüştü." diyerek, sivillerin öldürülmesine yönelik tam, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma düzenlenmesini istedi.

Schumer, saldırılarda askeri kayıplar ve ülke içi ekonomik endişeler doğrultusunda birçok Amerikalının çatışmanın amacını sorguladığını aktararak, "Tüm bu değişim, tüm bu kaos, artan benzin fiyatları, yükselen kayıplar, artan düşmanlıklar arasında Amerikalılar çok basit bir soru soruyor. Neden? Amerika neden savaşta? Amerikalılar kesinlikle savaş istemiyor. Amerikalılar bunu istemedi." ifadelerini kullandı.

"Çelişkili açıklamalar" eleştirisi"

Trump'ı, İran'a karşı saldırılara yönelik "çelişkili açıklamalar yapmakla" suçlayan Schumer, şunları kaydetti:

"(Saldırılarda hedeflenen) Önce rejim değişikliğiydi, sonra İran'ın nükleer programıyla ilgiliydi, sonra İran donanmasından kurtulmak içindi, sonra tekrar rejim değişikliği, sonra da savunma amaçlı olduğunu söylüyorlar. Kime sorarsanız sorun, 'ya savaşın sonuna yaklaşıyoruz ya da daha yeni başlıyoruz' diyorlar. Donald Trump'a savaşın sonunda mı yoksa başında mı olduğumuzu sorarsanız, 'her ikisi de' diyor. Bu çılgınlık durmalı."

Schumer, Senatonun, savaşın stratejisi ve hedefleri hakkında ABD yönetiminden üst düzey yetkilileri sorgulamak için kamuya açık oturumlar düzenlemesi gerektiğini belirterek, "Amerikan halkı cevapları hak ediyor." diye konuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.