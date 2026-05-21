CHP Yurt Dışı Birlikleri'nden "Partimize Müdahaleyi Kabul Etmiyoruz" Açıklaması

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) - CHP Yurt Dışı Birlikleri, istinafın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararına tepki göstererek, "CHP teslim alınamaz, halkın iradesi yok sayılamaz" mesajı verdi. Açıklamada, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğündeki değişim iradesine destek vurgulandı.

CHP Bursa Milletvekili ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Yurt Dışı Birlikleri adına yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, istinafın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararına tepki gösterilerek, "Cumhuriyetimizi kuran parti olan baba ocağını hiçbir yargı oyunu, siyasi müdahale ya da irade gaspı girişimi karşısında sahipsiz bırakmayacağız. CHP, halk iradesi, Cumhuriyet değerleri ve demokrasi mücadelesinden güç alan bir siyasi harekettir" denildi.

Partinin iç işleyişine ve örgüt iradesine yönelik müdahalelerin yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokrasiye ve hukuk devletine yönelik bir saldırı olduğunu ifade edilen açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mücadelesiyle büyüyen değişim iradesinin destekçisi olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Partimize, yöneticilerimize ve yol arkadaşlarımıza yönelik iftiraları, karalama kampanyalarını ve siyasi mühendislik girişimlerini kabul etmiyoruz. Hiç kimse, delegelerden ve halktan almadığı bir yetkiyle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde vesayet kurma hayaline kapılmamalıdır. CHP, hukuk dışı müdahalelerle yönlendirilecek bir parti değildir" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin son yerel seçimlerin birinci partisi olduğu, gelecek genel seçimlerde Türkiye'yi yönetecek parti olacağı savunulan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ve CHP örgütüne destek mesajı verildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz. Halkın iradesi yok sayılamaz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA