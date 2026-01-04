CHP'de Yoğun Hafta… Özgür Özel, Bir Dizi Toplantıya Başkanlık Edecek

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP, yeni yılın ilk haftasında kapsamlı bir değerlendirme sürecine giriyor. Genel Başkan Özgür Özel, bir hafta sürecek toplantılarda ABD'nin Venezuela'ya saldırısı başta olmak üzere dünyadaki gelişmeleri, bölgesel gelişmeleri ve Kürt sorununun çözümü sürecini ele alacak.

2026'nın ilk mitingini Çankırı'da gerçekleştiren CHP, yeni yılın ilk haftasında bir dizi toplantı düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık edeceği toplantılarda partinin tüm kurullarıyla dünya, bölge ve ülke gündemi ele alınacak.

Bu kapsamda Özel, 5 Ocak Pazartesi günü MYK toplantısında A takımıyla, ardından kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle partisinin genel merkezinde bir araya gelecek.

6 Ocak Salı günü TBMM'de haftalık grup toplantısını gerçekleştirecek olan Özel, 7 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenecek 79'uncu mitingde konuşacak.

Özel, 8 Ocak Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde yılın ilk PM toplantısına başkanlık edecek. CHP Lideri Özel, 9 Ocak Cuma günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin il başkanlarıyla Ankara'da buluşacak. 10 Ocak Cumartesi günü partisinin 81 il başkanıyla Ankara'da toplanacak olan Özel, 11 Ocak Pazar günü ise "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 80'incisini Denizli'de düzenleyecek.

Özel, 12 Ocak Pazartesi günü de iki haftada bir yapılan CAO Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.