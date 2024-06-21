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CHP Üyesi Silahlı Saldırıya Uğradı

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CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akşam silahlı saldırıya uğradı. Bahadır'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

NİSANUR YILDIRIM

(KAYSERİ) - CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akşam silahlı saldırıya uğradı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır'a acil şifalar diliyoruz" dedi.

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, silahlı saldırıya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Genç, şunları söyledi:

"Tedavi yoğun bakımda devam ediyor"

"Bu akşam Pınarbaşı'da parti üyemiz Sayın Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. Sayın Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır'a acil şifalar diliyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanıp adalet önüne çıkarılması için tüm çabalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: ANKA / Güncel

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