CHP Tokat Kongresi'nde İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz oldu

Tokat'ta eski CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile eski CHP Tokat Merkez İlçe Başkanı Ender Ergün'ün listelerinin yarıştığı İl Kongresinde Çağdaş Kurtgöz 208 delegenin oyuyla CHP Tokat İl Başkanı seçildi.

CHP Tokat Olağan İl Kongresi, Yeşilırmak Mahallesi'nde bir düğün salonunda gerçekleşti. Çoğunluğun sağlanması ve divanın oluşturulması sonrasında bir önceki yönetim tarafından sunulan faaliyet raporu ve mali bilgiler delegelerin oylarına sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Dilek ve temenni konuşmalarının ardından il başkan adayları eski CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile eski CHP Tokat Merkez İlçe Başkanı Ender Ergün delegelere hitap etti. 342 delegenin oy kullandığı seçimlerde Çağdaş Kurtgöz 208, Ender Ergün 132 delegenin oyunu alırken, 2 oy da geçersiz kabul edildi.

Milletvekilliği adaylığı için 2023 Genel Seçimlerinde il başkanlığı görevinden istifa eden Çağdaş Kurtgöz, gerçekleşen genel kurulda yeniden CHP Tokat İl Başkanı oldu.

Kongreye, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin Tokat teşkilatını genel kurula götüren CHP Tokat İl Başkanı Murat Yazıcı, CHP kadın ve gençlik örgütleri, CHP ilçe başkanları ve il ilçe yöneticileri, delegeler ve diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.