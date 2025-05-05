AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

CHP Tokat İl Başkanı Kurtgöz: Saldırı Siyasi Bir Amaca Hizmet Ediyor

CHP Tokat İl Başkanı Kurtgöz: Saldırı Siyasi Bir Amaca Hizmet Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı. Kurtgöz, saldırının yalnızca bireysel bir eylem değil, Türkiye'nin geleceğine yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından yaşanan olaylara ilişkin partisinin il binasında basın açıklaması yaptı. Kurtgöz, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik cenazede gerçekleşen saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Başkan Kurtgöz, Genel Başkan Özgür Özel'in Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak yıllara dayanan hukukunun olduğu Sırrı Süreyya Önder'e son görevini yerine getirdiğini belirtti. Ancak cenazeye gölge düşürüldüğünü ifade eden Kurtgöz, "Acının paylaşılması gereken bir günde, Genel Başkanımız karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır" dedi.

Kurtgöz, saldırının sadece kişisel bir eylem değil, siyasi bir amaca hizmet ettiğini ifade ederek, "Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna ve Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur" diye konuştu.

CHP'nin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Kuvayı Milliye ruhunun temsilcisi olduğunu vurgulayan Kurtgöz, "Bu büyük partinin neferleri olarak bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız! Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.