CHP Tokat İl Başkanı Kurtgöz: Saldırı Siyasi Bir Amaca Hizmet Ediyor

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından yaşanan olaylara ilişkin partisinin il binasında basın açıklaması yaptı. Kurtgöz, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik cenazede gerçekleşen saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Başkan Kurtgöz, Genel Başkan Özgür Özel'in Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak yıllara dayanan hukukunun olduğu Sırrı Süreyya Önder'e son görevini yerine getirdiğini belirtti. Ancak cenazeye gölge düşürüldüğünü ifade eden Kurtgöz, "Acının paylaşılması gereken bir günde, Genel Başkanımız karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır" dedi.

Kurtgöz, saldırının sadece kişisel bir eylem değil, siyasi bir amaca hizmet ettiğini ifade ederek, "Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna ve Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur" diye konuştu.

CHP'nin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Kuvayı Milliye ruhunun temsilcisi olduğunu vurgulayan Kurtgöz, "Bu büyük partinin neferleri olarak bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız! Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez!" ifadelerini kullandı.