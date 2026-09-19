CHP Tekirdağ İl Başkanı Kaplan, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret etti

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CHP Tekirdağ İl Başkanı Erdoğan Kaplan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Kaplan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk ile bir süre görüştü.

Ziyarette Kaplan'a il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaplan, misafirperverliği için Vali Soytürk'e teşekkür etti.

Kaynak: AA