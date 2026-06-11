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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Saat 16: 00'da Açıklama Yapacak

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bugün saat 16.00'da Parti Meclisi toplantısındaki değerlendirmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bugün saat 16: 00'da Parti Meclisi'ne ilişkin açıklama yapacak.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bugün 13: 00'te toplanacak Parti Meclisi'nde yapılan değerlendirmelere ilişkin saat 16: 00'da basın toplantısı yapacağını açıkladı. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmelere ilişkin bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı gerçekleştireceğim. Basın toplantımızı ve açıklamalarımızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz."

Kaynak: ANKA
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