CHP Sözcüsü Sarı: “Altı Ok’u kesenlerin, Kubilay’dan bugüne Atatürk’e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine düşmanlık edenlerden hiçbir farkı yoktur”

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kayseri'de Atatürk posterindeki Altı Ok'un kesilmesine tepki göstererek, "Altı Ok'u kesenlerin, Kubilay'dan bugüne Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine düşmanlık edenlerden hiçbir farkı yoktur. Altı Ok yalnızca partimizin amblemi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve aydınlanma mücadelesini simgeler" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kayseri'de Atatürk posterindeki Altı Ok'un kesilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sarı, şunları kaydetti:

"Kayseri'de Atatürk posterindeki Altı Ok'u kesenlerin, Kubilay'dan bugüne Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine düşmanlık edenlerden hiçbir farkı yoktur. Altı Ok yalnızca partimizin amblemi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve aydınlanma mücadelesini simgeler. Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz. Tabelalar değişebilir, ancak aynı zihniyet kendisini her yerde ele vermektedir."

Kaynak: ANKA