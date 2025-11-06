Haberler

CHP Sözcüsü'nden Gazetecilere Yönelik Soruşturmaya Sert Tepki

Güncelleme:
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazetecilerin ifadeye çağrılmasına tepki gösterdi. Yücel, bu durumu özgür basına darbe olarak nitelendirerek, 'Gazetecilik suç değildir; gazeteciler suçlu hiç değildir' dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazetecilerin ifadeye çağırılmasına tepki göstererek, "Bu muamele özgür basını susturma, sindirme, korkutma çabasıdır. Gazeteciden suç ve suçlu çıkarmaya çalışmak tek kelimeyle acizliktir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gazetecilik suç değildir; gazeteciler suçlu hiç değildir" ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye çağrıldı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, gazetecilere yönelik yürütülen ifade işlemlerine tepki gösterdi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sabah ilk mesaisi basın özgürlüğüne darbe oldu. Savcılık açıklamasında Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın yalan bilgiyi yayma ve suç örgütüne yardım etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtilse de, ifadeye çağırılsalar gelip ifade verebilecek durumda olan kişilere fiilen gözaltı uygulanması hukuksuzdur.

"Gazetecilik suç değildir; gazeteciler suçlu hiç değildir"

Bu muamele özgür basını susturma, sindirme, korkutma çabasıdır. Gazeteciden suç ve suçlu çıkarmaya çalışmak tek kelimeyle acizliktir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gazetecilik suç değildir; gazeteciler suçlu hiç değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel
title
