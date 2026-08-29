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CHP Sözcüsü Sarı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

CHP Sözcüsü Sarı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un Anadolu'nun işgaline son veren iradeyle bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açtığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları saygı ve minnetle andı. Sarı, 30 Ağustos'un sadece askeri bir zafer değil, milletin geleceğine karar verme iradesinin ilanı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyük Taarruz'la Anadolu'nun işgaline son veren irade, bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti'nin de yolunu açmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Sarı, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değil, bir milletin kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Büyük Taarruz'la Anadolu'nun işgaline son veren irade, bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti'nin de yolunu açmıştır.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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