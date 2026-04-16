CHP'li Aytekin: Önümüzdeki tek seçenek seçim sandığı

CHP'li Aytekin: Önümüzdeki tek seçenek seçim sandığı
CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, Zonguldak'ta düzenledikleri toplantıda eğitimdeki güvenlik sorunlarına ve seçimlerin önemine vurgu yaptılar. Aytekin, 'Bu düzen devam etmeyecek, güvenli bir gelecek için seçim sandığına gitmeliyiz' dedi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Bu düzen böyle devam etmeyecek. Bu ülkeyi daha huzurlu, daha güvenli bir noktaya taşımak için önümüzde tek bir seçenek var; seçim sandığı. Bu ülkeyi bu hale getirenler gidecek, yerine daha iyisini yapacak kadrolar gelecek." dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Zonguldak'ta partililerle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Eğitim sistemindeki sorunlardan bahseden Aytekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Ensar Aytekin, "Çocuklarımızın en güvende olması gereken yerde, okulda, sınıfta bir vahşet yaşandı. Bu durum artık bir güvenlik zafiyetini aşmış, toplumsal bir çürümenin eşiğine gelindiğini göstermektedir. Onlar sadece ailelerinin değil, bu ülkenin evlatlarıdır. Hepimizin yüreğinde aynı acı var" dedi.

'ÜLKEYİ DAHA GÜVENLİ BİR NOKTAYA TAŞIMAK İÇİN TEK SEÇENEK SEÇİM'

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Aytekin, şunları söyledi:

"Bu düzen böyle devam etmeyecek. Bu ülkeyi daha huzurlu, daha güvenli bir noktaya taşımak için önümüzde tek bir seçenek var; seçim sandığı. Bu ülkeyi bu hale getirenler gidecek, yerine daha iyisini yapacak kadrolar gelecek. Sandıkta örgütleneceğiz. Bu millet bizden bunu bekliyor. Kimlerin hangi görevde olduğuna değil, çözüm üretip üretmediğimize bakıyor. Birbirimize yoldaşlık duygusuyla yaklaşacağız."

ZEYBEK: OKULLARIMIZDA GÜVENLİK PROBLEMİ HAT SAFHAYA ÇIKMIŞTIR

Okullarda güvenlik sorununun ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen Gökan Zeybek, "Her okula rehber öğretmen ve güvenlik görevlisi atanması gerek. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençleri korumak için gerekli adımlar atılmıyor. Okullarımızda güvenlik problemi hat safhaya çıkmıştır." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
