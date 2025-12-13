Haberler

CHP Samsun İl Yönetiminden Havza'da esnaf ziyareti

CHP Samsun İl Yönetiminden Havza'da esnaf ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Havza'da esnaf ziyareti yaptı ve insan hakları konusundaki duyarlılığını vurguladı. Ayrıca İlçe Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

CHP Samsun İl Başkanlığınca Havza'da esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu ile il yönetim kurulu üyeleri, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ve partililer ile bir araya gelerek İnönü Mahallesi ve Kazım Paşa Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, broşür dağıttı.

Özdağ, Mehmetçik Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Haftası dolayısıyla insan haklarını hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla basın açıklaması düzenlediklerini söyledi.

Haftayı kutlayarak değil, hak ihlallerine karşı ses yükselterek geçirdiklerini anlatan Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman savunduğumuz gibi hukukun üstünlüğü, adalet, özgürlük, kişi güvenliği ve insan onuru, siyaset üstü ve tartışılmaz ilkelerdir. Bu ilkelerin ayaklar altına alınması ise sadece bireylerin değil, toplumun tümünün geleceğini karartır." dedi.

Açıklamasının ardan CHP Havza İlçe Başkanlığı binasında Özdağ'ın başkanlığında İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Geçit, ilçe teşkilatı olarak sürekli sahada olduklarını ifade ederek, "İlçe yönetimimiz ve partililerimiz ile ülkemiz için çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
title