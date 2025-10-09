Haberler

CHP Samandağ Kongresi'nde Kavga Çıktı

CHP'nin Samandağ İlçe Kongresi sırasında, adayların yaptıkları konuşmalar sonrası tartışmalar büyüyerek kavga ile sonuçlandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

HATAY'da CHP'nin Samandağ İlçe Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı.

CHP Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Çok Amaçlı Salon'da başladı. Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu'nun başkanlığa aday olduğu kongrede; konuşmaların yapıldığı sırada, Kuzu'nun eski yönetimi eleştirmesi nedeniyle salonda gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile partililerin bazıları tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Diğer partililerin araya girmesiyle kavga son buldu. İhbarla adrese sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin sona ermesinin ardından partililerin oy kullanma işlemi başladı.

