Üye Girişi
Haberler

CHP Parti Meclisi Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Parti Meclisi, tüzük değişikliği ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı aldı.

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi'nde (PM), 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı. CHP'li kurmaylar kurultaya ilişkin; "Tüzük kurultayımız, tüzüğümüzün 48. maddesi çerçevesinde ele alınmaktadır. ve ilgili maddenin ilk fırkası bugün işletilmiş olup Parti Meclisimizce oy birliğiyle kabul edilerek, Olağanüstü Kurultay çağrısı yapılmıştır" açıklaması yaptı. Tüzüğün ilgili maddesi uyarınca, Olağanüstü kurultayda gündemden başka bir konu görüşülemeyecek ve seçim yapılamayacak.

CHP PM'de, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı. CHP'li kurmaylar PM'nin olağanüstü kurultay kararının bazı haberlerde yanlış anlaşılması üzerine parti tüzüğünde "Tüzük kurultayı" adı altında bir başlığın olmadığını dolayısıyla bu kurultayın geçmiş dönemlerdeki tüzük kurultayı gibi Olağanüstü Kurultay olarak tanımlandığını ve gündemin de sadece Olağanüstü Kurultay'a konu olan içerik olduğunu belirtti.

Kurmaylar; "Tüzük kurultayımız, tüzüğümüzün 48.maddesi çerçevesinde ele alınmaktadır. ve ilgili maddenin ilk fırkası bugün işletilmiş olup Parti Meclisimizce oy birliğiyle kabul edilerek, Olağanüstü Kurultay çağrısı yapılmıştır. Aynı maddenin 4.fıkrasında da Olağanüstü Kurultayın gündeminin, kurultayı isteyenlerce belirteceği yer almıştır. Yine Olağanüstü kurultayda gündemden başka bir konunun görüşülemeyeceği ve seçimin yapılamayacağı yer almaktadır. Dolayısıyla, bizim Olağanüstü Kurultay olarak gündeme aldığımız bu hüküm çerçevesinde tüzük kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Örgütün tüzüğü olsun istiyoruz. Bu yüzden, bugün önce il başkanlarımızla toplandık, ardından da Parti Meclisimizde konuyu masaya yatırdık ve oybirliği ile olağanüstü kurultay kararımızı aldık" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

CHP Parti Meclisi Politika Güncel Haberler

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title