CHP Genel Merkezi'nde Yeni Myk Üyelerinin Odaları Hazırlandı

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA)- CHP'de 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ardından belirlenen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin çalışma alanları hazırlanıyor.

CHP'nin 39. Olağan Kurultay'ın ardından toplanan Parti Meclisi'nde (PM), Genel Başkan Özel tarafından yeni MYK açıklandı. Özel'in 80 kişilik PM üyeleri arasından belirlediği yeni MYK'da, bazı alanlar birleştirildi, bazı alanlar oluşturuldu, bazı alanlar ise ayrıldı. Daha önce 23 kişiden oluşan MYK üye sayısı ise 18'e düşürüldü.

Kurultay tarafından seçilen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de kendi içerisinde görev dağılımını belirledi. CHP'nin yönetim kadrosunda oluşan bu değişim parti genel merkezine de yansıdı. Genel merkez katlarında oda değişikliklerinin yapıldığı ve bazı isimliklerin değiştirildiği bazı isimliklerde de görev alanlarının değiştirildiği görüldü. Yeni MYK üyeleri için genel merkez yönetimi tarafından çalışma ekiplerinin dağılımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) çalışmalarını sürdüren Parti Okulu da CHP Genel Merkezi'nde yedinci katta çalışmalarını yürütecek. Bu geçişle birlikte CAO, Özgür Özel tarafından en geç pazartesi günü açıklanacak gölge kabine üyelerin çalışacağı şekilde yeniden düzenlenecek.