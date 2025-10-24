Haberler

CHP'nin Kurultay Davası İstinafa Taşınıyor

Güncelleme:
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı, reddedilen kurultay davalarını istinafa taşıyacaklarını açıkladı. CHP avukatı, yasal sürecin devam edeceğini ve kararın hukuka uygun olduğunu belirtti.

'İSTİNAFA GİDECEĞİZ'

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Yusuf Üregen, adliye önünde yaptığı açıklamada kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, "Süreci istinafa taşıyacağız. Davanın reddi kararını beklemiyorduk, bizim için şaşırtıcı oldu. Yasal, hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. İstinafa gideceğiz" dedi.

'HUKUKA UYGUN BİR KARAR'

CHP avukatı Çağlar Çağlayan da "Hem olağan kurultayımızın hem olağanüstü kurultayımızın hem İstanbul İl Kongremizin iptaliyle ilgili açılan davalarda davacıların niyetleri bir dava görmek, 'kongre iptal edilsin, gerekirse yenisi hemen yapılsın' değildi. Partiyi kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesiydi. Üstelik mahkemenin istediği kişilerin süresiz biçimde partiyi yönetmesi isteniyordu. Gelinen aşamada en başından beri dile getirdiğimiz hususlar sonuçlanmış oldu ve dava bugün itibarıyla sonuçlandı. Hem olağan kurultayımızın hem olağanüstü kurultayımızın iptaliyle ilgili açılan davalarda bazı davacılar bakımından husumet yönünden dava reddedildi" diye konuştu.

Çağlayan, kararın hukuka uygun olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte her fırsatta üyesine, delegesine sığındı. Delegesinin önüne sandık koyarak süreci devam ettirdi. Meseleyi siyaset çözüyor. Bugün de böyle oldu. Sandıktan çıkan sonuca göre bir dava sonucu şekillenmiş oldu. En eski üyemizden bu sabah form vermiş üyelerimize kadar her bir Cumhuriyet Halk Partilinin yükünü omuzlarımızda hissederek götürdük bu süreci. Mümkün olduğunca doğru götürmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. İstinaftan da farklı bir sonuç beklemiyoruz. Çünkü fiili bir gerçek var. Doğal olarak hukuki süreçler yürüyecektir. İstinaf süreci de devam eder. Ancak daha önceden söylediğimiz bir şey vardı. Bu davaların ülkemizin gündeminden artık çıkması gerektiğini hep ifade ediyorduk. Bugün itibarıyla umuyorum bu gerçekleşecek. Siyaset de normal seyrine dönecektir" diye konuştu.

Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
