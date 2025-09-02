Haberler

CHP'nin İstanbul Kongresi İptal Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Mevcut kongre süreci durduruldu ve Gürsel Tekin vekaleten atandı.

CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Öte yandan mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verildi. CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden tedbiren alındığı duyuruldu. Vekaleten de Gürsel Tekin'in atandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.