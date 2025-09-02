CHP'nin İstanbul Kongresi İptal Edildi

CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Öte yandan mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verildi. CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden tedbiren alındığı duyuruldu. Vekaleten de Gürsel Tekin'in atandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel