CHP'nin Atatürk Anma Töreninde Vurgulamalar

CHP'nin Atatürk Anma Töreninde Vurgulamalar
Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Atatürk'ün anma töreninde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu olduğunu belirterek, ona saygı göstermenin herkesin görevi olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu olduğunu belirterek, "Hepimizin Büyük Atatürk'üdür. Ona hak ettiği saygıyı göstermek, hepimizin hem insani hem vicdani hem de anayasal görevidir." dedi.

Özçağdaş, Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu önünde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında anmak için partililerle bir araya geldi.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te okul bahçesinde saygı duruşunda bulunan Özçağdaş, anma töreninin ardından Mamak Kavşağı'ndaki Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yaptı.

Özçağdaş, "Her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü o an nerede uygunsak, iş yerimizde, fabrikalarda, tarlalarda, hastanelerde, okullarda anmak bizim için Cumhuriyetimizin kurtarıcısı ve kurucusu, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetimizi, şükranımızı göstermenin bir vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partililerin ve vatandaşların okul önlerinde Atatürk'ü andığını, kendilerinin de bu kapsamda Mamak'ta bulunduğunu vurgulayan Özçağdaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusudur, hepimizin Büyük Atatürk'üdür. Ona hak ettiği saygıyı göstermek hepimizin hem insani hem vicdani hem de anayasal görevidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Haberler.com
500

