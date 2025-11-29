CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel Tek Aday

(ANKARA) - CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in tek genel başkan adayı olduğu ilan edildi.

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 39'uncu Olağan Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için başvuru süresi tamamlandı. Genel Başkan Özgür Özel'in tek genel başkan adayı olduğu ilan edildi. Özel'in, Kurultay Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na, "Tüzüğümüzün 51/2 maddesi 'Mevcut Genel Başkan isteği üzerine adaydır imza toplamaz, adına imza toplanamaz' ifadelerine haizdir. Bu tüzük maddesi uyarınca 39'uncu Olağan Kurultay'da Genel Başkan adayıyım" dilekçesi okundu. Divan, genel başkanlık için başka başvuru olmadığını ilan etti. İlerleyen saatlerde genel başkanlık için seçim yapılacak.