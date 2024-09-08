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CHP'nin 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı'na Sosyalist Enternasyonal Komitesi Ziyareti

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CHP'nin 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen Sosyalist Enternasyonal Komitesi üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen Sosyalist Enternasyonal Komitesi üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" başlıklı 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı 6-7-8 Eylül günlerinde Ankara ATO Congresium'da yapıldı. Sosyalist Enternasyonal Komitesi, tüzük kurultayına katılmak üzere CHP tarafından Ankara'ya davet edildi. Ankara'ya gelerek kurultaya katılan Sosyalist Enternasyonal Komitesi, bu sabah Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Anıtkabir Politika Güncel Ankara

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