CHP'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü Nevşehir'de Kutlandı

Nevşehir'de CHP İl Başkanlığı tarafından partilerinin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

CHP İl Başkanı Bülent Yumuş, Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, partililer saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nı okudu.

Yumuş, CHP'nin Türkiye'nin ilk siyasi partisi olduğunu belirterek, "Uçurumun kenarında bir yitik ülkeden modern Cumhuriyeti inşa eden Büyük Önder ve Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. 9 Eylül 1923 günü Halk Fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşen Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101. yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye tarihidir. Türkiye'nin ilerleme tarihidir." dedi.?