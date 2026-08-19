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CHP MYK, Kritik Gündemle Toplandı

CHP MYK, Kritik Gündemle Toplandı
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda 'Çerçeve Yasa', iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika, ekonomi, 9 Eylül kuruluş yıl dönümü planlamaları, İl Başkanları Toplantısı ve kurultay takvimi ele alınacak. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, saat 16.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda; "Çerçeve Yasa", iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli gündem maddeleri ele alınacak.

Toplantıda ayrıca CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül için yapılacak planlamalar, İl Başkanları Toplantısı ve kurultay takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının gündemine ilişkin saat 16.30'da CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: ANKA
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