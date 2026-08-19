CHP MYK, Kritik Gündemle Toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda 'Çerçeve Yasa', iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika, ekonomi, 9 Eylül kuruluş yıl dönümü planlamaları, İl Başkanları Toplantısı ve kurultay takvimi ele alınacak. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, saat 16.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda; "Çerçeve Yasa", iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli gündem maddeleri ele alınacak.
Toplantıda ayrıca CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül için yapılacak planlamalar, İl Başkanları Toplantısı ve kurultay takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.
Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının gündemine ilişkin saat 16.30'da CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.