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CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Eleştiri

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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına yönelik eleştirilerde bulundu. Akdoğan, bu yapıyı Alevilik yolunu zehirlemekle suçladı ve toplumda karşılık görmediğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adında kurulan ve Alevilik yolunu, öğretisini zehirlemekle görevli yapı, görevine devam ediyor. Yalnızca elindeki maddi olanaklarla bir inancı asimile edebileceğini düşünüyorsa yanılıyor. Toplumumuzda bir karşılık görmediği ise herkesçe biliniyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Umut Akdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Akdoğan, şunları kaydetti

"Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adında kurulan ve Alevilik yolunu, öğretisini zehirlemekle görevli yapı görevine devam ediyor. Yalnızca elindeki maddi olanaklarla bir inancı asimile edebileceğini düşünüyorsa yanılıyor. Toplumumuzda bir karşılık görmediği ise herkesçe biliniyor. Bu sözde kurum son olarak da elindeki mali olanakları sınırsızca kullanarak kaynattığımız aşurenin tadını bozmaya kalktı. Muharrem ayında binlerce noktada, cemevinde, dernekte, vakıfta aşure kaynatılır. Yolumuzun süreği bağlamalarımızla deyişlerimizi söyleyen sanatçılarımız da buralara davet edilir. Deyişler, gülbengler söylenir. Yine böyle bir davet sanatçılarımız Sn. Tolga Sağ, Sn. Muharrem Temiz ve Sn. Hüseyin Korkankorkmaz'a gelmiştir. Sanatçılarımız kabul etmiş ancak aşurenin tadı yine bu sözde kurum tarafından kaçırılmak istenmiş, hatta sanatçılarımızın onayı olmadan afişler basılmıştır. Sözde kurumun adının geçtiği yerde dahi olmamız söz konusu olamayacağı için sanatçılarımız 'o halde biz yokuz' demişlerdir. Bu vesileyle belirtmek gerekir ki bu yapı Aleviler için meşru değildir. Bir tabanı yoktur, kabul görmemektedir. Toplumun her kesimine bu vesile ile bu gerçeği hatırlatmak bizlerin görevidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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