CHP Milletvekili Seyit Torun, mevzuata aykırı konaklayan öğrencilere ilişkin yasal işlem başlatılmamasına tepki gösterdi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun Çaybaşı İlçe Müdürünün Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurduna yaptığı ziyaret sonrasında yurtta mevzuata aykırı bir şekilde ilkokul ve ortaokul öğrencilerini tespit etmesinin ardından herhangi bir yasal işlem başlatılmamasına tepki gösterdi. Torun, "Özel İlküvez Öğrenci Yurdunda mevzuata aykırı olarak konaklayan öğrencilere ilişkin Cumhuriyet Savcılığı talimatının uygulanmamasının sebepleri nelerdir?" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun Çaybaşı İlçe Müdürünün Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurduna yaptığı ziyaret sonrasında yurtta mevzuata aykırı bir şekilde ilkokul ve ortaokul öğrencilerini tespit etmesinin ardından herhangi bir yasal işlem başlatılmamasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

Cumhuriyet Başsavcılığının yurtta kalan çocukların ailelerine teslim edilmesi yönündeki kararının uygulanmadığına dikkati çeken Torun, "İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne olayın yaşandığı gün vekalet eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü'nün başvurusuyla nöbetçi Cumhuriyet Savcısı çocukların tutanakla teslim alınarak ailelerine teslim edilmesi talimatını vermiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı yerine getirilmemiş, ilgili mevzuata uygun hareket eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü'ne yönelik öğrenci yurdu içerisinde gerçekleştirilen sözlü ve fiili saldırılar görmezden gelinmiştir." dedi.

"ŞUBE MÜDÜRÜNÜN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDADIR"

Torun, bir an önce hukuki işlemin başlatılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Olayın üzerinden 5 ay geçmesine karşın İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü'nün ve mağdur çocuklarımızın güvenliği hiçe sayılmış, Şube Müdürü'nün iller arası atamasına ilişkin müfettiş raporu, 30 Ocak 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) ulaştığı halde halen uygulanmamıştır. Olay sonrasında ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden olmak üzere hakarete ve tehditlere maruz kalan Milli Eğitim Şube Müdürü'nün can güvenliği halen tehlike altındadır. Bütün hukuksuzluklara ve şiddet eylemlerine karşın İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün, görevini layığıyla yerine getirmeye çalışan MEB personelinin aleyhine bir tavır takınarak olayı örtbas etmeye ve söz konusu öğrenci yurdu yöneticilerini savunmaya çalıştığı iddia edilmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında 12 Ocak 2024 tarih ve 3 sayılı soruşturma raporu ile 'Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' fiili ile aylıktan kesme cezası teklif edilmiştir. Süreçte hukuka aykırı davranan yetkililere ilişkin mevzuat çerçevesinde işlem başlatılması beklenmektedir."

"MAĞDUR ÇOCUKLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMAKTADIR?"

Torun, Bakan Tekin'in yanıtlamasıni istediği soruları şöye sıraladı:

"Özel İlküvez Öğrenci Yurdunda mevzuata aykırı olarak konaklayan öğrencilere ilişkin Cumhuriyet Savcılığı talimatının uygulanmamasının sebepleri nelerdir? Talimatı uygulamayan görevliler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Olay esnasında ve sonrasında sözlü ve fiili şiddete, tehditlere maruz kalan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü'nün iller arasında atanmasına ilişkin müfettiş raporunun MEB'e ulaşmasının üzerinden 2,5 ay geçmesine karşın söz konusu atama neden yapılmamıştır? İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü'nün ve mağdur çocuklarımızın can güvenliği nasıl sağlanmaktadır? Süreçte hukuksuzluğu örtbas etmeye çalıştığı ve yurt yöneticilerini savunduğu iddia edilen İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne ilişkin herhangi bir işlem başlatılması düşünülmekte midir? Devletin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü halen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine nasıl devam edebilmektedir? Söz konusu özel öğrenci yurdu ve süreçte görevlerini yerine getirmeyen devlet görevlilerine ilişkin bundan sonra izlenecek yol haritasını açıklar mısınız?"