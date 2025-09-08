CHP Milletvekili Servet Mullaoğlu, Polis Müdahalesine Tepki Gösterdi

(İSTANBUL) - CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşanan polis müdahalesi ve biber gazı nedeniyle birçok milletvekilinin etkilendiğini ifade etti. Mullaoğlu, "Şu an tedavim hastanede yapılmaktadır ve iyi durumundayım" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan polis müdahalesine tepki gösterdi. Tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşan Mullaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayyum sıfatıyla darbenin aparatı olan Gürsel Tekin binlerce polis eşliğinde İstanbul İl Binamıza utanmadan girmiştir. Partililerimize ve milletvekillerimize polis orantısız güç kullanarak doğrudan göze ve vücuda biber gazı sıkmıştır. Ben ve birçok milletvekili arkadaşım polisin müdahalesinden ve yoğun biber gazından etkilendik, vücudumuzda yanıklar oluştu.

Şu an tedavim hastanede yapılmaktadır ve iyi durumundayım. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ancak şunu herkes bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarını polis zoruyla açtıranlar da, partililere zulüm edenler de tarih önünde hesap verecek! CHP halktır, teslim alınamaz! Ne baskınız ne de faşist yönetimin kayyumları bizi susturabilir."