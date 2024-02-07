Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Aşkın Genç: Depremin yaralarını sarmakta daha etkin olurduk

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AKP iktidarını eleştirerek, depremin yaralarını sarmak için biriktirilen paraların bölgede kullanılmadığını belirtti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç iktidarı eleştirerek, "AKP iktidarı bir önceki seçimlerde Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerini seçim öncesi keşke keyfiyetine göre bütçeye aktarmayıp 'kefen parası' olarak da nitelendirilen, Cumhuriyet hükümetlerinin biriktirdiği bu paraları bölgede amacına uygun şekilde kullansaydı, depremin yaralarını sarmakta çok daha etkin olurduk" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç iktidarı eleştirerek, TBMM  Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AKP'yi eleştirerek şöyle konuştu:

"6 Şubat depreminin yıl dönümünde kaybettiğimiz 53.537 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. 11 ilimizi etkileyen depremin ardından bölgeye baktığımızda taahhüt edilen konutların çok azının bitirildiğini görüyoruz. Hal böyle olunca söylemeden geçemeyeceğim, bir önceki seçimlerde, AKP iktidarı Merkez Bankasının ihtiyat akçelerini seçim öncesi keşke keyfiyetine göre bütçeye aktarmayıp "kefen parası" olarak da nitelendirilen, Cumhuriyet hükümetlerinin biriktirdiği bu paraları bölgede amacına uygun şekilde kullanır ve depremin yaralarını sarmakta çok daha etkin olurduk diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aşkın Genç Kayseri Deprem Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatih Altaylı suçu ne, hapis cezası mı alacak? Nijerya - Güney Afrika maçı CANLI izle! 7 Şubat Nijerya - Güney Afrika maçı canlı yayın izle! İddaa'da uzatmalar dahil mi? İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 27 Mart hangi burç? 27 Mart doğum tarihi olanların burcu hangisidir? 27 Mart burcunun adı ne? Rüyada küpe görmek, küpe takmak ne anlama geliyor? Rüyada altın küpe görmek, rüyada gümüş küpe görmek, inci küpe görmek nedir? Falda ördek görmek nedir? Falda ördek çıkması ne anlama gelir? Rüyada bahçe görmek anlamı nedir? Rüyada yeşil bahçe görmek nedir? Rüyada bahçeli ev görmek ne anlama gelir? Zamir (Adıl) nedir? Zamir türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi, İBB aday olmayacak mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title