CHP Manisa İl Başkanı Özalper: "İl Başkanlığımıza Ait Facebook Sayfası Yönetimimizden Alınmıştır"

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, il başkanlığının resmi Facebook sayfasının bilgileri dışında bir müdahaleyle yönetimlerinden alındığını açıkladı. Özalper, söz konusu hesaptan yapılan paylaşımların "kurumsal meşruiyetlerini temsil etmediğini" belirtti.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Manisa İl Başkanlığı'nın kullanımındaki Facebook sayfasının bilgileri dışında bir müdahaleyle yönetimlerinden alındığını duyurdu.

Özalper açıklamasında, "CHP Manisa il Başkanlığımızın kullanımında bulunan Facebook sayfası bilgimiz ve onayımız dışında gerçekleştirilen bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Söz konusu hesaptan yapılacak hiçbir paylaşım ve duyuru delegelerimiz iradesiyle oluşan mevcut il yönetimimizi ve kurumsal meşrutiyetimizi temsil etmemektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA