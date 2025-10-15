Haberler

CHP Malatya İl Kongresi'nde Kavga Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da CHP'nin Olağan İl Kongresi sırasında partililer arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce polis müdahale etti. Kongreye bir süre ara verildi.

MALATYA'da CHP'nin Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

CHP Malatya 39'uncu Olağan İl Kongresi, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in il teşkilatını eleştirmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Göçer'in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Barış Yıldız'ı eleştiren sözleri üzerine tartışma büyüdü, partililer arasında kavga çıktı. Salondan dışarı taşan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile taraflar güçlükle yatıştırılırken, kongreye bir süre ara verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun da katıldığı ve mevcut başkan Barış Yıldız'ın tek liste ile gidildiği kongre devam etti.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.