CHP Malatya İl Kongresi'nde Kavga Çıktı

MALATYA'da CHP'nin Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

CHP Malatya 39'uncu Olağan İl Kongresi, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in il teşkilatını eleştirmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Göçer'in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Barış Yıldız'ı eleştiren sözleri üzerine tartışma büyüdü, partililer arasında kavga çıktı. Salondan dışarı taşan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile taraflar güçlükle yatıştırılırken, kongreye bir süre ara verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun da katıldığı ve mevcut başkan Barış Yıldız'ın tek liste ile gidildiği kongre devam etti.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA