CHP Malatya'dan 19 Mayıs'ta Fener Alayı Yürüyüşü... Yıldız: Her Yer Samsun, Her Gün 19 Mayıs, Hepimiz Mustafa Kemal'iz

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı Yürüyüşü düzenledi. İl Başkanı Barış Yıldız, "Atatürkçü gençlerin siyasi çizgisi bellidir. Bizler için her yer Samsun, her gün 19 Mayıs, hepimiz Mustafa Kemal'iz" dedi.

CHP Malatya İl Örgütü üyeleri, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri Kernek Meydanı'nda bir araya geldi. Burada oluşturulan kortej, Kanalboyu güzergahını takip ederek Atatürk Anıtı'na yürüdü. Meşaleler ve Onuncu Yıl Marşı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

"ATATÜRK'ÜN BURSA NUTKU VE GENÇLİĞE HİTABESİ OKUNDU"

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda gençler tarafından Atatürk'ün Bursa Nutku ile Gençliğe Hitabesi okundu.

Atatürk Anıtı önünde konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Bugün bizler burada 19 Mayıs'ın yıl dönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Samsun'a ayak basarak büyük bir mücadele başlattılar."

19 Mayıs'ta başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesi, aynı zamanda kuruluşun ilk adımıdır. Sadece Türkiye tarihine geçen önemli bir gün değil, aynı zamanda dünya tarihine geçmiş; emperyalizme karşı savaş vermiş bir ulusun şanlı direnişinin başladığı gündür.

19 Mayıs, emperyalistlere karşı mücadele eden tüm uluslara örnek olan bir başkaldırının adıdır. 19 Mayıs 1919'da başlayan mücadele, Cumhuriyet'in kuruluş mücadelesidir.

Bugün burada bulunan ve Türkiye'nin her yerinde meydanlarda olan Mustafa Kemal'in yol arkadaşlarının, Mustafa Kemal'in askerlerinin, Atatürkçü gençlerin siyasi çizgisi bellidir. Bizler için her yer Samsun, her gün 19 Mayıs, hepimiz Mustafa Kemal'iz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA