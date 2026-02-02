Haberler

Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, her iki ismin de 150'şer bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettikleri sözler nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkeme kararını verdi.

Dava, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, davacı Akın Gürlek'in avukatı ile davalılar Özgür Özel ve Murat Emir'in avukatları katıldı.

"KİŞİLİK HAKLARI ZEDELENDİ"

Davacı Gürlek'in avukatı, davaya konu olan açıklamaların müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

SAVUNMA: SÖZLER SİYASİ ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE

Özgür Özel'in avukatı ise müvekkilinin ana muhalefet partisi genel başkanı olduğunu vurguladı. Söz konusu ifadelerin siyasi ve eleştirel nitelikte olduğunu savunan avukat, bu nedenle davanın reddini istedi.

MAHKEME KABUL ETTİ

Mahkeme hakimi, tarafların beyanlarının ardından davanın kabulüne hükmetti. Karara göre asıl dava kapsamında Özgür Özel, 150 bin lira, birleşen dava kapsamında Murat Emir, 150 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

Mahkeme, belirlenen tazminat tutarlarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacı Akın Gürlek'e ödenmesine karar verdi.

DAVAYA GEREKÇE AÇIKLAMALAR

Dava dilekçesi, Özgür Özel'in CHP'nin 17 Haziran 2025 tarihli grup toplantısında, Murat Emir'in ise Haziran 2025'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek hazırlanmış ve mahkemeye sunulmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
