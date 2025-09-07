Haberler

CHP Lideri Özgür Özel, Nikah Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlu Asım Mert Meriç ve 27. Dönem CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kızı Fatma Deniz Yılmazkaya'nın nikah törenine katılarak şahitlik yaptı ve ailelere hayırlı olsun dileklerini iletti.

