Özgür Özel, Kktc Cumhurbaşkanı Erhürman'la Beraber Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nın Yeni Yıl Konserini İzledi
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izledi.
