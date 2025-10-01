CHP Lideri Özgür Özel, KAAN Uçağı Projesini Destekledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli muharip uçak KAAN projesini desteklediklerini ve arkasında olduklarını belirterek, "Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak." dedi.

Genel Başkan Özel, 24 Eylül'de yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ile Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasını ziyaret etti.

Özel ve Çelik, partililer tarafından kapıda karşılandı. Partililerle tokalaşan Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Çelik'i tebrik etti.

Mazbatasını alarak delegeleriyle güven tazeleyen Özgür Çelik'le beraber çalışacaklarını dile getiren Özel, şunları söyledi:

"Kendisini tebrik etmek üzere buradayım. Malum CHP ağır bir saldırı altında. Bu saldırılardan biri CHP'nin İstanbul'daki kurumsal varlığı. 45. Asliye Mahkemesi kongremizi iptal ederek, kayyum atamaya çalıştı. Arkamızdaki binanın kendi varlığı tehdit. Buraya 5 bin polisle gelip saldırdılar. 'Şanslı' diye bir kedimiz, burada yaşıyordu. CHP'yi, kurultayından kedisine kadar hedef alan bir saldırı var.

Bunun için çok büyük mücadele var. Bizim burada namusumuza saldırdılar. Burada partililerimiz saldırıya uğradı, yine de bu binayı korudular. Biz, İstanbul'da mahalleye sandık kurarak başlıyoruz. İlçe, il, Ankara'da sandık kurarak yapıyoruz. O yüzden Asliye Hukuk Mahkemesinin hadsiz, bilgisiz, sınırsız, Türkiye'deki tüm hukukçuları utandıran sürecine teslim olmadık. Şu anda olmamız gereken yerdeyiz. CHP yarından itibaren Meclise en büyük bağlılık ve gayretle devam edecek."

"Kendi yerli motorumuzla uçacak yerli bir iştir"

Bir basın mensubunun milli muharip uçak KAAN'a ilişkin sorusu üzerine Özel, projeyi desteklediklerini vurguladı.

KAAN konusunda açıkladıklarının doğru çıktığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"TUSAŞ'ı ziyaret ettiğimde 'Bir uçağa iki motor lazım.' dediler. Bu uçaklar için 10 tane motor geldi. Bundan sonrası için yaptırımlarının ortadan kalkması lazım. Türkiye'de üretilecek motor için var gücümüzle çalışıyoruz. Satacağımız uçaklar için uçak başına 2 tane motor gerekiyor. Bunu alırsak verebiliriz. Yerli motorla vermek için 2032-2033 yıllarını beklemek gerekiyor. AK Parti'li arkadaşlar kendilerinin propagandalarına öyle bir inanmışlar ki 2028'de yerli motorla KAAN uçacak sananlar var.

Bu bir proje ve biz bunun arkasındayız. Gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak. Türkiye'nin bu ara dönem için F-16'larını yenilemesi gerekiyor, F-35 ve Eurofighter'a ihtiyacı var. Hepsi birden olmaz ama ikisinin olması lazım. Eurofighter konusunda biz üzerimize düşeni yaptık. Almanya, ben ve Ekrem Bey'in, şansölye yardımcısı ve milli savunma bakanından ricaları üzerine blokajı kaldırdı. Bunların her birisi bir süreç meselesi. En sonunda ümit ediyorum kendi yerli motorumuzla uçacak yerli bir iştir. Pırıl pırıl mühendislerimiz çalışmaktadır. TUSAŞ, AK Parti döneminde kurulmamıştır. AK Parti döneminde olumlu seyirler olmuştur. Bunları da kötülemenin kimseye yararı yoktur."

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'le ilgili soruları yanıtlamayarak Çelik'le beraber binaya girdi.

Öte yandan, Özel ve Çelik'in gelmesinin ardından Gürsel Tekin de parti binasından ayrıldı.