CHP Lideri Özgür Özel'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Kerkez' ile görüştü.

Ziyarette, Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç ile İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.