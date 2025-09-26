CHP Lideri Özgür Özel'den Türk Dil Bayramı Kutlaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutlayarak "Türkçemiz; milletimizin belleğini, kültürel bilincini ve devamlılığını sağlayan en kıymetli varlığımızdır. Onu korumak, geliştirmek ve her dönemde etkin kılmak hepimizin ortak görevidir" ifadelerini kullandı.

