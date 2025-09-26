Haberler

CHP Lideri Özgür Özel'den Türk Dil Bayramı Kutlaması

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladığı bir paylaşım yaptı. Özel, "Türkçemiz; milletimizin belleğini, kültürel bilincini ve devamlılığını sağlayan en kıymetli varlığımızdır. Onu korumak, geliştirmek ve her dönemde etkin kılmak hepimizin ortak görevidir. 93 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde toplanan Türk Dil Kurultayı'nın yıl dönümünde, bu kararlılığımızı yineliyoruz. Türk Dil Bayramı'mız kutlu olsun" denildi.

