CHP Genel Başkanı Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray'ı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u yenerek başarıya ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti. Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, takımın çeyrek finale ulaşmasını umduğunu belirtti.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabındaki paylaşımında, "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında muhteşem bir mücadele sonucunda galip gelen Galatasarayımızı yürekten kutluyorum. Bu yolun sonu çeyrek final olsun. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan