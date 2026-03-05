Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Cholakov'u Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Angel Cholakov'u makamında kabul ederek, Atatürk'ün resminin yer aldığı bir madalyon hediye etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Angel Cholakov'u CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Özel'e, Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Angel Cholakov'u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

CHP Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel'in eşlik ettiği görüşmede Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Angel Cholakov'a, Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin ve "Yurttaş sulh cihanda sulh" sözlerinin yazılı olduğu madalyonu hediye etti.

Kaynak: ANKA
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Çan Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı

Belediye başkanının evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü
'Eşime neden baktın?' cinayetinde karar çıktı

İndirim de yapılmadı! "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı