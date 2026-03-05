CHP Genel Başkanı Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Cholakov'u Kabul Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Angel Cholakov'u CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Özel'e, Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

CHP Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel'in eşlik ettiği görüşmede Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Angel Cholakov'a, Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin ve "Yurttaş sulh cihanda sulh" sözlerinin yazılı olduğu madalyonu hediye etti.

Kaynak: ANKA