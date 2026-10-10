CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cizre'de Kırmızı Medrese'yi ve Melaye Ciziri türbesini gezdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cizre'de Kırmızı Medrese'yi ve Melaye Ciziri türbesini gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cizre programı kapsamında tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, medresede bulunan Melaye Ciziri'nin türbesine de ziyarette bulundu.
(ŞIRNAK) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cizre'de tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cizre programı kapsamında tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, medresede bulunan Melaye Ciziri'nin türbesine de ziyarette bulundu.
Kaynak: ANKA