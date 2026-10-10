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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cizre'de Kırmızı Medrese'yi ve Melaye Ciziri türbesini gezdi

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cizre'de Kırmızı Medrese'yi ve Melaye Ciziri türbesini gezdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cizre programı kapsamında tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, medresede bulunan Melaye Ciziri'nin türbesine de ziyarette bulundu.

(ŞIRNAK) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cizre'de tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cizre programı kapsamında tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, medresede bulunan Melaye Ciziri'nin türbesine de ziyarette bulundu.

Kaynak: ANKA
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