CHP'li Zeynel Emre, Gazeteci Hakan Tosun Ölümünü TBMM'ye Taşıdı

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 10 Ekim gecesi İstanbul Esenyurt'ta saldırıya uğrayan gazeteci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun'un ölümüyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Emre, "Bir gazeteciye yönelik ağır şiddet, yalnız bireysel bir saldırı değil; toplumun haber alma hakkı açısından da kaygı vericidir. Olayın tüm saiklerinin, delil ve süreç yönetiminin şeffaf biçimde aydınlatılması, kamu vicdanı ve basın özgürlüğü bakımından zorunludur" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 10 Ekim gecesi İstanbul Esenyurt'ta saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun'un ölümünü soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Emre, gazeteci Tosun'un, Hatay'daki acele kamulaştırma süreçleri ile Çorum Sungurlu Karakaya köyündeki taş ocağı direnişini haberleştirdiğini hatırlatarak, saldırının bu gazetecilik faaliyetleriyle olası bağlantısının da titizlikle araştırılması gerektiğini ifade etti.

Emre, "Bir gazeteciye yönelik ağır şiddet, yalnız bireysel bir saldırı değil; toplumun haber alma hakkı açısından da kaygı vericidir. Olayın tüm saiklerinin, delil ve süreç yönetiminin şeffaf biçimde aydınlatılması, kamu vicdanı ve basın özgürlüğü bakımından zorunludur.

Emre, Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"İlk ihbar, ambulansın ve emniyet ekiplerinin olay yerine ulaşma, inceleme başlama ve bitiş saatleri nedir? 112/155 çağrı kayıtlarında çelişki saptanmış mıdır? Olay yeri ve çevresine ait KGYS, MOBESE, PTS ve özel kamera görüntüleri eksiksiz olarak temin edilmiş midir? Eksik veya arızalı kayıt var mıdır? Hakan Tosun'un hastaneye kabulünden sonra kimlik tespiti hangi saatlerde yapıldı? Ailesine bildirim ne zaman ve nasıl gerçekleştirildi? 27 saatlik gecikme iddiası hakkında idari inceleme başlatılmış mıdır? Olay yeri–ambulans–acil servis–yoğun bakım hattında Tosun'a ait eşyalar için kayıt tutulmuş mudur? Eşyaların kaybolmasına ilişkin adli veya idari süreç yürütülmekte midir? Olay yalnızca 'anlık tartışma' iddiasıyla mı incelenmektedir, yoksa önceden takip, tehdit veya mesleki faaliyet bağlantısı da araştırılmakta mıdır? Tosun'un Hatay ve Çorum'daki çevre mücadeleleriyle ilgili haberleri ile saldırı arasında bir bağ veya misilleme ihtimali değerlendirilmekte midir? Bu inceleme hangi birimlerin eşgüdümünde yürütülmektedir? Son beş yılda İstanbul ve Türkiye genelinde motosikletli darp–yaralama olaylarının sayısı, aydınlatma oranı ve ortalama yakalama süresi nedir? Bu suçlara karşı hangi önleyici tedbirler alınmaktadır?"