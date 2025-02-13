CHP'li Zeybek: Trump'ın Gazze Planı Asla Kabul Edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planının asla kabul etmediklerini belirtti.

Zeybek, CHP İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Edirne'de, Berat Kandili dolayısıyla Tahmis Meydanı'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve kente gelen belediye başkanlarıyla kandil simidi dağıttı.

Ciğer ustası Aydın Doğan da heyete tava ciğer ikram etti.

Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Berat Kandili'ni en içten dileklerle kutladığını söyledi.

Bugün yapılacak olan duaların Cenab-ı Allah katında herkes açısından hayırlara vesile olmasını yürekten istediğini belirten Zeybek, kandilin İslam dünyasına barış ve huzur getirmesini dilediğini ifade etti.

Zeybek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'yle ilgili son zamanlarda ortaya atılan iddiaların, bölgenin Filistinlilerden arındırılması ve bu insanların başka bölgeye neredeyse tehcir edilmeleri biçimdeki yeni dönem Amerikan siyaseti karşısında CHP Genel Merkezi ve tüm milletvekillerinin ortak bir duruş sergilediğini aktaran Zeybek, "Bunu asla kabul etmediğimizi herkesin bilmesi gerekir. Bu konuda süreci, gelişmeleri uzaktan takip etmeyeceğimiz gibi İstanbul İl Başkanımızın Galata Köprüsü'nde yapmaya çalıştığı Filistin'e destek yürüyüşünün de Valilik tarafından engellenme girişimini bütün milletimizin dikkatine bir kez daha sunmak istiyorum." dedi.

Zeybek Edirne'deki toplantıda, 21 il belediye başkanıyla ortak bir çalışma yapacaklarını, belediyelere gelir artırıcı önlemleri konuşacaklarını kaydetti.

Son zamanlarda bütün Türkiye'de yaptıkları anket çalışmalarının da genel bir değerlendirmesini yapacaklarını ifade eden Zeybek, CHP'ye teveccühün her geçen gün arttığını ifade etti.

İktidarın yerel yönetimlere yönelik politikalarını eleştiren Zeybek, Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda aldıkları karar doğrultusunda şubatın sonuna kadar partiye üye olanların 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde oy kullanma hakkına sahip olacağını sözlerine ekledi.