AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

CHP'li Zeybek: Trump'ın Gazze Planı Asla Kabul Edilemez

CHP'li Zeybek: Trump'ın Gazze Planı Asla Kabul Edilemez
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne'de yaptığı açıklamada Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, 21 il belediye başkanıyla birlikte ortak çalışma yapacaklarını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planının asla kabul etmediklerini belirtti.

Zeybek, CHP İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Edirne'de, Berat Kandili dolayısıyla Tahmis Meydanı'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve kente gelen belediye başkanlarıyla kandil simidi dağıttı.

Ciğer ustası Aydın Doğan da heyete tava ciğer ikram etti.

Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Berat Kandili'ni en içten dileklerle kutladığını söyledi.

Bugün yapılacak olan duaların Cenab-ı Allah katında herkes açısından hayırlara vesile olmasını yürekten istediğini belirten Zeybek, kandilin İslam dünyasına barış ve huzur getirmesini dilediğini ifade etti.

Zeybek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'yle ilgili son zamanlarda ortaya atılan iddiaların, bölgenin Filistinlilerden arındırılması ve bu insanların başka bölgeye neredeyse tehcir edilmeleri biçimdeki yeni dönem Amerikan siyaseti karşısında CHP Genel Merkezi ve tüm milletvekillerinin ortak bir duruş sergilediğini aktaran Zeybek, "Bunu asla kabul etmediğimizi herkesin bilmesi gerekir. Bu konuda süreci, gelişmeleri uzaktan takip etmeyeceğimiz gibi İstanbul İl Başkanımızın Galata Köprüsü'nde yapmaya çalıştığı Filistin'e destek yürüyüşünün de Valilik tarafından engellenme girişimini bütün milletimizin dikkatine bir kez daha sunmak istiyorum." dedi.

Zeybek Edirne'deki toplantıda, 21 il belediye başkanıyla ortak bir çalışma yapacaklarını, belediyelere gelir artırıcı önlemleri konuşacaklarını kaydetti.

Son zamanlarda bütün Türkiye'de yaptıkları anket çalışmalarının da genel bir değerlendirmesini yapacaklarını ifade eden Zeybek, CHP'ye teveccühün her geçen gün arttığını ifade etti.

İktidarın yerel yönetimlere yönelik politikalarını eleştiren Zeybek, Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda aldıkları karar doğrultusunda şubatın sonuna kadar partiye üye olanların 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde oy kullanma hakkına sahip olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
img

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
img

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
img

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.