CHP'li Zeybek'ten İstanbul İl Başkanlığına Destek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Başkanlığımızdayız... kararlılığımız tahmin edemeyeceğiniz boyuttadır. Yol arkadaşımız, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, CHP'nin onurlu, namuslu oylarıyla seçilmiştir. Görevden alma kararı yok hükmündedir. Yaptıkları demokratik siyasete darbedir! Çok partili rejime indirilmiş büyük bir darbedir! Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı eliyle dizayn etmek isteyenlere sesleniyoruz. Size boyun eğmeyeceğiz 2 milyon üyemizle dimdik ayaktayız. Bütün bu badireleri aşacağız. Millet bizimle birlikte ve milletin dediği olacak. İktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyeceksiniz." ifadesini kullandı.