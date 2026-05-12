CHP'nin Önceki Dönem Manisa İl Yöneticilerinden Gözaçan Gözaltına Alındı

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Demirhan Gözaçan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun yetkisiz olduğunu belirten Özalper, sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, önceki dönem il yöneticilerinden Demirhan Gözaçan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Özalper, tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem il yöneticimiz Sayın Demirhan Gözaçan son günlerde şahsına yöneltilen iftiralar ve karalama kampanyaları neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı şafak operasyonuyla yetkisiz bir şekilde gözaltına alınmış, evi ve arabası aranmıştır. Ülkemizde uzun zamandır yaşanan ve yetkisiz bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyonlardan dolayı Demirhan Gözaçan; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA
