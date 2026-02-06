Haberler

Yavuzyılmaz'dan Ak Parti'ye Deprem Tepkisi: On Binlerce Vatandaşımız Enkaz Altında Kurtarılmayı Beklerken Can Verdiler

Güncelleme:
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 6 Şubat depremlerine ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarının kriz yönetimini sert sözlerle eleştirerek, yaşanan ihmaller nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini savundu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP'nin 6 şubat depremlerindeki kriz yönetimi: askerleri 3 gün sahaya indirmedi, arama kurtarmacı madencilerin deprem bölgesine sevkini geciktirdi, AKP'li siyasiler gelecek diye deprem bölgesindeki otoyolları trafiğe kapattı, insanlar enkaz altında yardım beklerden sela okuttu, bant daraltması yaparak interneti yavaşlattı, bu nedenle enkaz altındaki vatandaşlarla iletişim tümüyle koptu, canlı arama kurtarma çalışmaları sürerken, iş makinalarıyla enkaz kaldırmaya başladı. Sonuç; On binlerce vatandaşımız enkaz altında kurtarılmayı beklerken can verdiler. Yazıklar olsun!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
