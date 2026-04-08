Deniz Yavuzyılmaz'dan Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'na: "Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanlık Seçiminin Namusu Size Emanettir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak İl Genel Meclisi başkanlık seçimlerinin şaibeli olduğunu iddia ederek, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na bu durumu düzeltmesi için çağrıda bulundu. Yavuzyılmaz, hileli seçim sonuçlarının iade edilmesi veya iptali için valiyle net bir duruş sergilemesini istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Zonguldak Valisi'ne sesleniyorum: Devletin valisi olarak ya hileli başkanlık seçiminin sonucunu İl Genel Meclisi'ne iade edersiniz ve oyları yeniden saydırırsınız ya da bu şaibeli seçimi iptal edersiniz. Tüm bunları yapamayacaksanız, yani seçimin namusuna sahip çıkamayacaksanız istifa edersiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 Nisan'da Zonguldak'ta gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oylama sonuçlarının gönderildiği Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na seslenen Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zonguldak Valisi'ne sesleniyorum: Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanlık seçiminin namusu size emanettir. Bu namusa sahip çıkmazsanız, mesleki kariyerinizde silinemeyecek bir utanç lekesi bırakmış olursunuz. Devletin valisi olarak ya hileli başkanlık seçiminin sonucunu İl Genel Meclisi'ne iade edersiniz ve oyları yeniden saydırırsınız ya da bu şaibeli seçimi iptal edersiniz. Tüm bunları yapamayacaksanız, yani seçimin namusuna sahip çıkamayacaksanız istifa edersiniz."

Kaynak: ANKA
