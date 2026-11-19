(MERSİN) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Mersin Milletvekili Gülcan Kış 1 Ekim'den bu yana tutuklu olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Tarsus Cezaevi'nde ziyaret etti.

CHP'li Öztunç, yaptığı açıklamada, Vahap Seçer'in "dostları" olduğunu söyledi. Uzun yıllar parlamentoda görev yaptıklarına değinen Öztunç, "Vahap Başkanımızı sağlıklı gördük ama aklı Mersin'de. Sohbet ederken Mersin'de hayata geçireceği projeleri anlattı. Ben ve arkadaşlarım Vahap Seçer'e kefiliz. Ben bu konularda çok konuşan bir siyasetçi değilim. Bu konudaki tavrımı herkes bilir. Ak Partililer de bilir, MHP'liler de bilir, CHP'liler de bilir. Ben öyle cezaevi ziyaretleri yapan biri de değilim. Yapmaz öyle şey. Yapmadı da zaten. Dosyada bir şey yok" dedi.

Öztunç, Seçer'in yüzde 60 oyla seçildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kazandırmış ve kazandıracak olan birini bu şekilde cezaevinde tutmak büyük bir hata. Demokrasi ayıbı. Buraya haksızlık, Mersin'e haksızlık. Umarım iktidar sahipleri, Vahap Başkan'ı cezaevine gönderenler bu gerçekliği görürler.

'Mersin'de bir anket yaptırsınlar, Vahap Başkan bu işleri yapar mı yapmaz mı' diye. Çıkan sonuca göre karar versinler, biz buna razıyız ya da sandık kursunlar. Mersin'e özel seçim yapsınlar Vahap Başkan cezaevinden aday olsun. Çıkacak sonucu hep beraber göreceğiz. Vahap Başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Masum insanlara leke sürmeyin. Herkese kefil olmayız. Herkese destek olmayız. Kim ne yapar bilinmez ama Vahap Seçer'e ben kendi adıma ve arkadaşlarım adıma kefil oluruz."

Kaynak: ANKA