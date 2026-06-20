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CHP'li Uzun'dan Muğla'daki "Acele Kamulaştırma" Kararına Tepki: "Sermaye Yanlısı Bu Hukuksuzluğa Boyun Eğmeyeceğiz"

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CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Yatağan ve Menteşe'deki 43 parsel için alınan acele kamulaştırma kararına tepki göstererek, 'Toprağı, zeytini ve yaşamı yok sayan bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz' dedi.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'daki "acele kamulaştırma" kararına ilişkin, "Toprağı, zeytini ve yaşamı yok sayan; doğa düşmanı, halk düşmanı, sermaye yanlısı bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı kararı ile Yatağan ve Menteşe ilçelerindeki bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "acele kamulaştırma" kararına tepki gösterdi. Uzun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir gece yarısı. Yine bir yağma ve talan kararı. Yatağan ve Menteşe ilçelerimizde, 'kömür' uğruna 3 mahallede bulunan 43 parsel için daha acele kamulaştırma kararı alındı. Üstelik kamulaştırılan parsellerin büyük bir bölümü zeytinli tarla. İktidar, savaş ve olağanüstü hal gibi durumlarda başvurulması gereken acele kamulaştırma yetkisini, Muğlalıların toprağını, yaşam alanlarını ve geçim kaynağı olan zeytinliklerini şirketlerin kullanımına açmak için kullanıyor."

Toprağı, zeytini ve yaşamı yok sayan; doğa düşmanı, halk düşmanı, sermaye yanlısı bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Muğla'nın toprağını da zeytinini de geleceğini de savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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